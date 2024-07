In semifinale anche la Colombia, che travolge Panama

L’Uruguay fa l’impresa ed elimina il Brasile nei quarti di finale di Copa America, disputati nella notte. La squadra di Marcelo Bielsa ha la meglio sui verdeoro ai rigori, che pagano gli errori decisivi di Eder Militao e del neo juventino Douglas Luiz.

Nell’altra partita in programma è Colombia-show contro Panama: finisce 5-0 per i Cafeteros, con reti di Jhon Cordoba, James Rodriguez, Luis Diaz, Richard Rios e Miguel Broja. Uruguay e Colombia si sfideranno dunque in semifinale. La vincente affronterà una tra Argentina e Canada.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata