I supporter della Germania si sono riuniti a Berlino per seguire il match contro la Spagna

I tifosi della Germania si sono radunati a Berlino per seguire la partita della propria Nazionale contro la Spagna, valevole per i quarti di finale di Euro 2024. Il gol nei tempi supplementari segnato da Merino ha condannato i padroni di casa all’eliminazione dal torneo. “Abbiamo avuto delle occasioni, ma sfortunatamente non le abbiamo sfruttate tutte. E questo è il risultato finale”, ha detto sconsolato un tifoso tedesco. Le ‘Furie Rosse’ volano in semifinale dove ad attenderli c’è la Francia.

