Alle 18.00 i padroni di casa sfidano le Furie rosse, alle 21.00 Cristiano Ronaldo contro Mbappé

A Euro 2024 è già tempo di quarti di finale. Si inizia alle 18.00 con il match tra i padroni di casa della Germania e la Spagna, in quella che è quasi una finale anticipata. Stasera alle 21.00, altra grande partita tra Portogallo e Francia, con la sfida nella sfida tra Cristiano Ronaldo e Kylian Mbappé.

Spagna-Germania: le probabili formazioni

Nell’allenamento di ieri il ct spagnolo De La Fuente ha provato Dani Olmo al posto di Pedri, anche se il centrocampista del Barcellona sembra rimanere favorito. In attacco confermato il tridente Lamine Yamal, Nico Williams e Alvaro Morata. Per quanto riguarda i tedeschi, invece, Nagelsmann ritrova Tah dopo la squalifica contro la Danimarca, con il difensore del Bayer Leverkusen in ballottaggio con Schlotterbeckper un posto tra i titolari. Havertz dovrebbe partire titolare al centro dell’attacco, mentre Sané è insidiato da Wirtz sull’esterno destro.

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella; Pedri, Rodri, Fabian Ruiz; Lamine Yamal, Morata, Nico Williams

GERMANIA (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Rüdiger, Tah, Raum; Andrich, Kroos; Sané, Gündogan, Musiala; Havertz

Portogallo-Francia: le probabili formazioni

Dopo la vittoria ai rigori contro la Slovenia, Martinez dovrebbe confermare gli undici titolari: 4-3-3 con Diogo Costa in porta, Cancelo, Ruben Dias, Pepe e Nuno Mandes in difesa, a centrocampo il trio Vitinha, Palhinha, Bruno Fernandes e il tridente d’attacco composto da Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Leao. Nella Francia, invece, Deschamps dovrà fare a meno dello squalificato Rabiot. Al suo posto Camavinga, che giocherà al fianco di Tchouaméni e Kanté. Nessun dubbio in difesa con Maignanin porta, Koundé, Saliba, Upamecano e Theo Hernandez nel blocco a 4. In attacco, Kolo Muani favorito su Thuram, con Mbappé e Griezmann sugli esterni.

PORTOGALLO (4-3-3): Diogo Costa; Cancelo, Ruben Dias, Pepe, Nuno Mendes; Vitinha, Palhinha, Bruno Fernandes; Bernando Silva, Ronaldo, Leao

FRANCIA (4-3-3): Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Theo Hernandez; Kanté, Tchouaméni, Camavinga; Griezmann; Thuram, Mbappé

