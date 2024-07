La Uefa conferma la sanzione per il giocatore dopo la controversa esultanza del 'saluto del lupo'. Il presidente turco: "E allora l'aquila su maglia tedesca?"

La Uefa ha fermato per due giornate il difensore della Tuchia Merih Demiral. Il giocatore è stato sanzionato per il controverso ‘saluto del lupo’ esibito nel match vinto contro l’Austria negli ottavi di Euro 2024. Demiral è stato squalificato “per aver violato le regole fondamentali di condotta, per aver utilizzato eventi sportivi per manifestazioni di carattere extra-sportivo e per aver gettato discredito sullo sport del calcio“. Il giocatore salterà quindi il quarto di finale contro l’Olanda in programma domani alle 18 e, eventualmente, la semifinale.

Erdogan: “E allora l’aquila su maglia tedesca?”

“Qualcuno critica il fatto che i tedeschi hanno le aquile sulle loro maglie? O i francesi perché hanno un gallo come simbolo? Merih ha solo mostrato il suo entusiasmo per questa immagine”. Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, parlando con i media sull’aereo di ritorno dal vertice Sco a Shanghai, come riporta Anadolou. “Il nostro ministero degli Affari Esteri ha convocato i loro funzionari e si stanno prendendo le misure necessarie”, ha commentato Erdogan, poco prima che arrivasse la notizia della squalifica di due giornate per Demiral da parte dell’Uefa. “Speriamo che l’unica cosa che conta sia uscire dal campo con una vittoria sabato e passare al turno successivo. Se non succede nulla di straordinario, abbiamo deciso di andare a vedere la partita”, ha aggiunto il presidente turco, che dovrebbe essere a Berlino per assistere ai quarti di finale di Euro 2024 tra la Turchia e l’Olanda.

Tv di Stato turca: “Scandalosa decisione Uefa su Demiral”

La tv di stato turca Trt ha definito “scandalosa” la decisione della Uefa di squalificare il difensore della Tuchia Merih Demiral per 2 giornate, dopo aver esultato con il ‘saluto del lupo’ la vittoria contro l’Austria negli ottavi di Euro 2024.

