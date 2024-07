Il calciatore turco si è esibito nel 'saluto del lupo'. Per Ankara è una decisione "inaccettabile", convocato l'ambasciatore tedesco

L’Uefa vuole fare chiarezza sull’esultanza di Merih Demiral in occasione del gol del 2-0 nel match di ieri tra Turchia e Austria. L’organo di governo del calcio europeo informa che “in relazione alla partita degli ottavi di finale del Campionato Europeo 2024 tra Austria e Turchia” “è stata aperta un’indagine ai sensi dell’articolo 31(4) del Regolamento Disciplinare in relazione al presunto comportamento inappropriato” di Demiral. “Ulteriori informazioni in merito a questa questione saranno rese note a tempo debito”. Il difensore ex Juventus e Atalanta si è esibito, dopo la rete, nel ‘saluto del lupo‘, gesto associato ai Lupi Grigi, organizzazione turca di estrema destra, scatenando critiche sui social.

Ankara: “Inaccettabile indagine Uefa su esultanza Demiral”

“La dichiarazione della ministra degli Interni tedesca Nancy Faeser, che ha preso di mira l’esultanza per il gol del nostro calciatore nazionale Merih Demiral, e l’indagine avviata dalla Uefa sono inaccettabili“. Così in un post sul social X il portavoce del partito del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, Omar Celik. Demiral, in occasione del gol del 2-0 contro l’Austria a Euo2024, ha mostrato il ‘saluto del lupo’, gesto associato ai Lupi Grigi, organizzazione turca di estrema destra. “Chi cerca razzismo e fascismo dovrebbe concentrarsi sui recenti risultati elettorali in diversi Paesi europei”, ha aggiunto Celik.

Ankara convoca ambasciatore tedesco

L’ambasciatore tedesco ad Ankara, Jürgen Schulz, è stato convocato al ministero degli Affari Esteri turco dopo che è stata aperta un’indagine disciplinare contro il calciatore della nazionale turca Merih Demiral. Lo riporta Anadolou. La ministra dell’Interno tedesca, Nancy Faeser, aveva chiesto sanzioni da parte della Uefa per l’esultanza di Demiral che, in occasione del gol del 2-0 contro l’Austria a Euo2024, ha mostrato il ‘saluto del lupo’, gesto associato ai Lupi Grigi, organizzazione turca di estrema destra.

