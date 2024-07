Il presidente del club parla di alcuni obiettivi per la prossima stagione di Serie A

Il presidente del Torino Urbano Cairo, a margine della presentazione dei palinsesti di La7 di cui è proprietario, ha parlato degli obiettivi del club granata in vista della nuova stagione di Serie A. “Vanoli è un tecnico che abbiamo scelto per cose buone che ha fatto. È giovane e ha buone idee capacità sia per la difesa che per l’attacco, ho fiducia” ha detto il numero uno del Toro. “Alessandro Buongiorno piace molto ed è seguito da più squadre, prima di prendere qualsiasi decisione voglio incontrarlo e parlare con lui esattamente come abbiamo fatto l’anno scorso. L’interessamento fa piacere, ma devo parlare con lui e capire cosa vuole” ha concluso Cairo.

