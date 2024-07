Il difensore turco aveva fatto il 'saluto del lupo', associato al movimento di estrema destra dei 'Lupi Grigi'

Il giocatore della nazionale turca Merih Demiral sarà squalificato dall’Uefa per due giornate dopo aver esultato con il ‘saluto del lupo’, gesto associato al movimento nazionalista di estrema destra dei ‘Lupi Grigi’, dopo aver segnato il gol del 2-0 nella vittoria contro l’Austria negli ottavi di finale di Euro 2024. Lo riferisce il quotidiano Bild. L’ex difensore juventino salterà, quindi, i quarti di finale contro l’Olanda in programma sabato e l’eventuale semifinale. Nel comminare la squalifica, la Uefa sta confermando la propria linea in merito al divieto di messaggi politici durante il torneo. Anche l’albanese Arlind Daku era stato squalificato per due partite dopo che, in occasione della partita contro la Croazia, aveva incitato i propri tifosi con cori nazionalisti e li aveva cantati lui stesso. L’esultanza di Demiral ha creato un caso diplomatico tra Germania e Turchia, che hanno convocato i rispettivi ambasciatori per chiarire la vicenda.

