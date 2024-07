Si parte il weekend del 17-18 agosto, chiusura il 25 maggio 2025. Solo un infrasettimanale, nessuna pausa a Natale

Il calendario della Serie A 2024/25, che verrà svelato domani a Roma, conferma il trend della passata stagione. È previsto un solo turno infrasettimanale, il 30 ottobre, con il campionato che non si fermerà durante le feste natalizie. La Serie A, che scatterà il weekend del 17-18 agosto 2024 e si chiuderà nel weekend del 24-25 maggio 2025, scenderà in campo infatti nei weekend del 22 dicembre, 29 dicembre e 5 gennaio.

Questi i criteri da seguire per la formazione del calendario Serie A Enilive 2024/2025. Alternanza assoluta: è prevista alternanza assoluta degli incontri in casa ed in trasferta per le seguenti coppie di Società: Inter-Milan, Lazio-Roma, Juventus-Torino, Empoli-Fiorentina. Asimmetria: anche nella stagione sportiva 2024/2025 la sequenza delle gare nel girone di andata è diversa rispetto a quella delle gare nel girone di ritorno, con un minimo di 8 giornate di distanza tra le gare di andata e ritorno contro la medesima avversaria; l’obiettivo principale raggiunto attraverso il calendario asimmetrico è di rispettare un sempre crescente numero di concomitanze legate a ragioni di ordine pubblico, al crescente numero di gare delle competizioni europee, agli eventi locali e alle esigenze dei Club, cercando di massimizzare l’audience televisiva e l’affluenza negli stadi. Derby: calendarizzati in giornate diverse e non alle giornate 1 e 38 e nel turno infrasettimanale (giornata 10).

Gare tra squadre partecipanti alle competizioni europee: le Società partecipanti alla Champions League non si incontrano con le Società partecipanti alla Europa League ed alla Europa Conference League nelle giornate 5/a, 6/a, 22/a, 25/a, 28/a, 32/a e 35/a comprese tra due turni di Competizioni Uefa ‘back to back’. Turni infrasettimanali: la giornata 10 sarà l’unico turno infrasettimanale del Campionato 24/25. No sosta invernale: il Campionato 24/25 dal 17 agosto 2024 al 25 maggio 2025 si interromperà solo in occasione delle 4 finestre Fifa (8 settembre, 13 ottobre, 17 novembre, 23 marzo) e nel periodo natalizio si giocherà i weekend del 22 dicembre, del 29 dicembre e del 5 gennaio.

Lega Serie A ufficializza date campionato e Coppa Italia 2024-25

Coppa Italia. Turno Preliminare domenica 04/08/2024. Trentaduesimi domenica 11/08/2024. Sedicesimi mercoledì 25/09/2024. Ottavi di finale mercoledì 04/12/2024, mercoledì 18/12/2024. Quarti di finale mercoledì 05/02/2025, mercoledì 26/02/2025. Semifinali (andata) mercoledì 02/04/2025 Semifinali (ritorno) mercoledì 23/04/2025. Finale mercoledì 14/05/2025.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata