Stanotte Brasile-Colombia e Costa Rica-Paraguay. Nella notte di giovedì il via ai quarti di finale, con Argentina-Ecuador

Eliminazione shock degli Usa dalla Copa America che si sta disputando proprio in terra statunitense. McKennie e compagni sono stati battuti 1-0 dall’Uruguay nell’ultima partita del girone eliminatorio (gol del napoletano Olivera al 66esimo) chiudendo in classifica al terzo posto dietro Panama. Per gli Stati Uniti, che ospiteranno insieme a Canada e Messico la prossima edizione dellla Coppa del Mondo nel 2026, si tratta di un torneo decisamente deludente anche a partire dalla rosa a disposizione.

La squadra centroamericana – che aveva battuto gli Usa nella scorsa giornata del girone, vittoria rivelatasi poi decisiva – avanza superando 3-1 la Bolivia. Oggi si conclude la fase a gironi con Brasile-Colombia e Costa Rica-Paraguay. Nella notte di giovedì il via ai quarti di finale, con Argentina-Ecuador.

