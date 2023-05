Foto Twitter @FIFAWorldCup

Evento Fifa a Los Angeles con decine di stelle

La Fifa si è recata sulle colline di Hollywood per la presentazione del marchio per l’evento del 2026, che si terrà negli Stati Uniti, in Messico e in Canada, incluso il SoFi Stadium dell’area di Los Angeles. Decine di stelle del calcio, tra cui il grande brasiliano Ronaldo, si sono riuniti per l’inaugurazione. Il logo rivelato dalla Fifa è semplice, con un 2 sovrapposto a un 6 e il trofeo della Coppa del Mondo sopra i numeri.

L’immagine del trofeo è la prima per un logo della Coppa del Mondo, così come l’uso dell’anno che ospita il torneo come parte del logo stesso. Ognuna delle 16 città ospitanti avrà il proprio marchio con colori e stile unici, ha annunciato la Fifa. La ricerca del presidente Infantino è supportata da Jill Ellis, l’allenatore della squadra statunitense che ha vinto gli ultimi due campionati della Coppa del mondo femminile. Mentre Ellis ha affermato di capire perché i negoziati sono stati difficili, i numeri in discussione a volte sono scoraggianti da vedere.

