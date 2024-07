"Gravina e Spalletti hanno detto che vanno avanti, ora l'importante è fare bene”, ha aggiunto

Il Vicepremier e Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, è tornato da tifoso a parlare dell’eliminazione della nazionale italiana dagli Europei di Calcio ad opera della Svizzera, parlando a margine dell’inaugurazione del Tribunale Europeo dei Brevetti di Milano. “È una grande delusione. Non devo dare giudizi su chi deve rimanere o no perché non è il mio mestiere ma una cosa mi è dispiaciuta, non veder correre i nostri giocatori”, ha commentato Tajani. “Ho avuto grande apprezzamento nei confronti di Gigio Donnarumma perché ha combattuto più di ogni altro e se le cose non sono andate peggio lo dobbiamo a lui”, ha aggiunto. Rispondendo a una domanda dei cronisti sull’opportunità di un cambio ai vertici della Figc, il Vicepremier ha detto: “Non tocca a me affrontare queste questioni. Non è che il Presidente Figc dice cosa deve fare il Presidente del Consiglio. Gravina e Spalletti hanno detto che vanno avanti, ora l’importante è fare bene”.

