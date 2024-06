L'animale "oracolo" finora ha previsto correttamente l'esito di tutte le partite dei tedeschi

Bubi, una femmina di elefante africano che vive in una riserva della Turingia, nella Germania centrale, ha predetto la vittoria della selezione tedesca nella partita di Euro 2024 di sabato contro la Danimarca. L’elefante “oracolo”, che finora ha previsto correttamente l’esito di tutte le partite della Germania, è stata incaricata ancora una volta di indicare il risultato dell’ottavo di finale, assegnando alla nazione ospitante una vittoria per 2-1. Bubi doveva calciare un pallone verso le bandiere della Germania e della Danimarca che si trovavano ai lati di una porta improvvisata. Ha prima spedito un pallone nell’area danese, e poi due volte in quella tedesca. L’animale ha previsto correttamente tutte le partite della Germania finora, compreso il numero esatto di gol nelle partite contro l’Ungheria e la Svizzera.

