Il match in programma sabato alle 18.00 all'Olympiastadion

Non sono più ammessi errori. A Euro 2024, l’Italia del ct Luciano Spalletti scenderà in campo all’Olympiastadion di Berlino per gli ottavi di finale contro la Svizzera, in un match da dentro o fuori. “Abbiamo sempre saputo che la Nazionale spesso soffre per poi venire fuori nei momenti che contano. E adesso ci aspettiamo proprio questo da noi stessi”, ha detto Mattia Zaccagni durante un’intervista al sito Uefa.com.

Svizzera-Italia: le probabili formazioni

Spalletti deve ancora sciogliere alcuni dubbi di formazione. Retegui dovrebbe prendere ancora il posto di Scamacca al centro dell’attacco. Jorginho – favorito su Fagioli – guiderà il centrocampo con Cristante e Barella più avanzati. Sulle fasce confermato Chiesa, con la novità Zaccagni – decisivo nel recupero contro la Croazia – sulla destra. In difesa, invece, Mancini dovrebbe prendere il posto dello squalificato Calafiori.

ITALIA (4-1-4-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Mancini, Dimarco; Jorginho; Chiesa, Barella, Cristante, Zaccagni; Retegui

In casa Svizzera, invece, non ci sarà l’ex Udinese Widmer per squalifica. Ndoye giocherà al suo posto e la coppia Aebischer-Embolo agirà alle spalle di Vargas.

SVIZZERA (3-4-2-1): Sommer; Schär, Akanji, Rodriguez; Ndoye, Xhaka, Freuler, Rieder; Aebischer, Embolo; Vargas

