Accolta la richiesta della procura nei confronti del calciatore juventino

Il centrocampista della Juventus Paul Pogba, secondo quanto apprende LaPresse, è stato squalificato quattro anni per doping. È stata dunque accolta la richiesta della procura antidoping che lo scorso dicembre aveva chiesto quattro anni. Il calciatore francese era risultato positivo a un controllo dopo Udinese-Juventus dello scorso 20 agosto, gara in cui era rimasto in panchina per tutti i 90′.

Possibile l’impugnazione al Tas di Losanna

A questo punto i legali del giocatore potrebbero impugnare la sentenza al Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna. Se la squalifica dovesse essere confermata anche da parte del tribunale svizzero, per Pogba, che il 15 marzo compirà 31 anni, la carriera potrebbe chiudersi definitivamente.

