Passo falso del Brasile in Copa America che al debutto al SoFi Stadium di Inglewood non è andata oltre lo 0-0 contro il Costa Rica. Nell’altra gara del girone D vittoria a Houston della Colombia per 2-1 sul Paraguay, prossima avversaria della Selecao. Rete di Munoz al 32′ su assist di James Rodriguez che dieci minuti dopo di ripete con un cross perfetto per la testa di Lerma. Il Paraguay accorcia le distanze al 69′ con Enciso.

