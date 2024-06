Nello stesso girone si sfidano anche Scozia e Ungheria. Ieri primo sorriso per il Belgio

Euro 2024 entra nel vivo con i primi match della terza e ultima giornata della prima fase. Si completa stasera il gruppo A con Germania-Svizzera e Scozia-Ungheria. I tedeschi sono già qualificati per gli ottavi ma hanno bisogno di un punto per concludere in testa al gruppo. Nell’altro incontro invece scozzesi e ungheresi si giocano le ultime chance di passaggio del turno.

Ieri la vittoria del Belgio contro la Romania per 2-0 (gol di Tielemans e De Bruyne) ha messo in completo equilibrio il gruppo E con tutte e quattro le squadre a 3 punti. Nel girone F il Portogallo si è assicurato il passaggio del turno e il primo posto nel gruppo grazie al 3-0 rifilato alla Turchia. Primo punto per Repubblica Ceca e Georgia che hanno chiuso il loro match sull’1-1.

Domani tocca all’Italia nel match decisivo con la Croazia.

