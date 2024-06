All’uscita l’ad corporate dell’Inter Alessandro Antonello e quello rossonero Giorgio Furlani non hanno rilasciato dichiarazioni

Si è concluso dopo circa un’ora l’incontro sulla riqualificazione dello stadio di San Siro presentato da Massimo Ferrari, direttore generale di Webuild, al sindaco di Milano Giuseppe Sala e alle società di Milan e Inter. All’uscita né l’ad corporate dell’Inter Alessandro Antonello, né quello rossonero Giorgio Furlani hanno voluto rilasciare dichiarazioni, pollice in su per Ferrari mentre lasciava Palazzo Marino in auto.

