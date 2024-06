Le due nazionali restano in corsa per la qualificazione alla seconda fase

Un gol in pieno recupero del milanista Jovic consente alla Serbia di pareggiare 1-1 contro una solida Slovenia, nella seconda giornata della fase a gironi di Euro 2024. Sloveni in vantaggio con Karnicnik al 69′, il pari di Jovic al 95′. Con questo punto Slovenia e Serbia restano in corsa per la qualificazione alla seconda fase, con gli sloveni secondi con 2 punti e i serbi appaiati con 1 punto alla Danimarca. I danesi devono però scendere in campo più tardi contro la capolista del girone Inghilterra. Primo tempo equilibrato con una chance per parte nel finale, sloveni vicini al gol con un palo di Elsnik mentre i serbi replicano con Mitrovic fermato da Oblak. Nella ripresa, la Slovenia trova il gol del vantaggio con il terzino Karnicnik bravo a chiudere un triangolo lungo con Elsnik e a battere da due passi Rajkovic. La Serbia prova a replicare immediatamente, ma è anche sfortunata con Mitrovic che colpisce una traversa da centro area. Deludente, invece, la prova dello juventino Vlahovic sostituito a venti minuti dalla fine da Jovic. Ed è proprio l’ex attaccante del Real Madrid a trovare all’ultimo respiro il colpo di testa vincente, su angolo di Ilic, per il definitivo 1-1.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata