Il numero uno del calcio serbo chiede sanzioni per gli insulti cantati dai tifosi durante la partita Albania-Croazia

I funzionari del calcio serbo hanno minacciato di lasciare Euro 2024 dopo essere stati offesi dai cori dei tifosi che si sarebbero sentiti durante la partita Albania-Croazia, match che si è giocato ieri (19 giugno) ad Amburgo, terminata 2-2.

“Quello che è successo è scandaloso e chiederemo sanzioni alla Uefa, anche a costo di non continuare la competizione”, ha detto il segretario generale della Federcalcio serba Jovan Surbatovic. “Chiederemo alla Uefa di punire le federazioni di entrambe le squadre. Non vogliamo partecipare, ma se la Uefa non li punirà, penseremo a come procedere”.

In una dichiarazione di giovedì, la Federcalcio serba ha condannato il “vergognoso comportamento razzista” dei tifosi albanesi e croati e ha affermato che il me ha affermato che la partita avrebbe dovuto essere sospesa non appena fossero iniziati i cori. “Un tale insulto ad una nazione con grida che dovrebbero essere uccisi non si vedeva da molto tempo in occasione di eventi sportivi”, aggiunge la nota. L’animosità dei tifosi croati e albanesi nei confronti dei serbi, e viceversa, risale alle guerre nei Balcani degli anni ’90.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata