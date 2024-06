Con questo pareggio la Nazionale dei 'Tre Leoni' sale a quota 4 punti in classifica e compie un passo verso gli ottavi

È terminata 1-1 Danimarca-Inghilterra, match della seconda giornata del gruppo C di Euro 2024 giocato a Francoforte. Botta e risposta nel primo tempo. Inglesi in vantaggio con una zampata di Kane al 18′, pareggio danese al 34′ con Hjulmand. Nella ripresa squadra di Southgate vicina al vantaggio con un palo di Foden, danesi pericolosi nel finale con Hojbjerg il cui tiro è terminato fuori di poco. Con questo pareggio l’Inghilterra sale a quota 4 punti in classifica e compie un passo verso gli ottavi, la Danimarca si porta a quota 2 punti insieme alla Slovenia. Da segnalare, in tribuna, le presenze del principe William a sostenere l’Inghilterra e del re di Danimarca Federico X.

