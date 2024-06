I tradizionali omini sono stati sostituiti con le sagome di calciatori e arbitri

In Germania anche i semafori si ‘vestono’ per celebrare gli Europei casalinghi. In occasione di Euro 2024, a Francoforte, nella frequentatissima zona della stazione centrale, i tradizionali omini dei semafori sono stati sostituiti con le sagome di un calciatore (quando il segnale è verde) e di un arbitro (quando il segnale è rosso). Sui semafori è anche affisso il cartello che segnala il cosiddetto ‘divieto di armi’. Un deterrente per aumentare la sicurezza nella zona durante il torneo.

Euro 2024, l’Italia torna in campo

Alle 21.00 l’Italia torna in campo a Gelsenkirchen per la sfida contro la Spagna, che ha battuto la Croazia nella prima partita. Gli Azzurri sono a caccia di altri tre punti, che assicurerebbero alla nostra Nazionale il primo posto nel girone. Sia Spalletti che De La Fuente dovrebbero confermare l’undici titolare della prima giornata.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata