Decidono i gol di Musiala e Gundogan. La Nazionale di Nagelsmann già proiettata verso gli ottavi di finale

La Germania ha battuto 2-0 l’Ungheria in un match della seconda giornata del gruppo A di Euro 2024. Gara giocata a Stoccarda e decisa da un gol per tempo. La rete del vantaggio è stata siglata da Musiala al 22′, nella ripresa Gundogan ha chiuso i conti al 67′. Grazie a questo successo la Germania sale a quota 6 punti in classifica e si proietta agli ottavi di finale. L’Ungheria resta a quota zero, le speranze di continuare l’avventura all’Europeo per la squadra del Ct Marco Rossi sono flebili.

