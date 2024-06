Sfida tra gli 'italiani' Calhanoglu, Yildiz e Kvaratshkelia in Turchia-Georgia

Si conclude la prima giornata della fase a gironi di Euro 2024. Scende in campo alle 20:45 un’altra delle squadre favorite per la vittoria finale, il Portogallo che vede probabilmente per l’ultima volta Cristiano Ronaldo protagonista in un grande torneo internazionale.

Tanti però i portoghesi attesi nel loro debutto contro la Repubblica Ceca: dal milanista Leao a Bernardo Silva, Joao Cancelo e Bruno Fernandes. Tra i cechi attesa per l’ex romanista Patrik Schick, che ha disputato un’ottima stagione nello straordinario Bayer Leverkusen di Xabi Alonso.

Alle 18 invece l’esordio della Turchia, guidata in panchina dall’italiano Vincenzo Montella e che in campo vedrà l’interista Hakan Calhanoglu deputato a ispirare la coppia tutta gioventù e fantasia formata dallo juventino Kenan Yildiz e dal madridista Arda Guler. Nella Georgia, al debutto assoluto agli Europei, proverà a brillare la stella del napoletano Kvicha Kvaratshkelia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata