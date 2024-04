Il presidente del Napoli è indagato per falso in bilancio per presunte plusvalenze fittizie

E’ arrivato in procura a Roma il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, indagato per falso in bilancio. L’inchiesta riguarda le presunte plusvalenze fittizie per l’acquisto di Victor Osimhen, avvenuto nel 2020. L’iscrizione del patron partenopeo a Roma è avvenuta dopo l’invio degli atti da parte dei pm della procura di Napoli. De Laurentiis ha chiesto di essere interrogato dopo la chiusura delle indagini preliminari.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata