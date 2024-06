Per i tedeschi reti di Wirtz, Musiala, Havertz, Fullkrug e Can. Autorete di Rudiger per gli scozzesi

La Germania ha battuto 5-1 la Scozia nel match di apertura degli Europei di Calcio 2024. Per i tedeschi reti di Wirtz, Musiala, Havertz, Fullkrug e Can. Autorete di Rudiger per gli scozzesi. Prima del fischio d’inizio, durante la cerimonia, la Uefa ha reso omaggio a Franz Beckenbauer, storico fuoriclasse tedesco, scomparso quest’anno.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata