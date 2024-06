L'amministratore delegato: "Lo consideriamo maturo, anche Sacchi e Palladino non avevano mai allenato in A"

Alessandro Nesta è il nuovo allenatore del Monza. Lo ha annunciato Adriano Galliani, vicepresidente vicario e ad del club, in occasione dell’intitolazione del centro sportivo di Monzello a Silvio Berlusconi, scomparso un anno fa. “Dal 1 luglio assumerà l’incarico di allenatore della prima squadra – ha rivelato – Presentare Nesta è superfluo, è stato un giocatore grandissimo che nel Milan di Berlusconi ha vinto tutto. Come allenatore è cresciuto e noi lo consideriamo assolutamente maturo. Qualcuno dice che non ha mai allenato in Serie A, ma anche Sacchi e Palladino non avevano mai allenato in Serie A. Mi auguro che Nesta abbia la stessa capacità e buona sorte che hanno avuto loro”, ha concluso.

