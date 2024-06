Lo ha annunciato l'ad Galliani. Per lui contratto annuale più rinnovo automatico al verificarsi di alcune condizioni

Alessandro Nesta è il nuovo allenatore del Monza. Lo ha annunciato Adriano Galliani, vicepresidente vicario e amministratore delegato del club, in occasione dell’intitolazione del centro sportivo di Monzello a Silvio Berlusconi, scomparso un anno fa. “Dal 1 luglio assumerà l’incarico di allenatore della prima squadra – ha rivelato – Presentare Nesta è superfluo, è stato un giocatore grandissimo che nel Milan di Berlusconi ha vinto tutto. Come allenatore è cresciuto e noi lo consideriamo assolutamente maturo. Qualcuno dice che non ha mai allenato in Serie A, ma anche Sacchi e Palladino non avevano mai allenato in Serie A. Mi auguro che Nesta abbia la stessa capacità e buona sorte che hanno avuto loro”, ha concluso.

La nota della società

Anche il Monza, con una nota, ha ufficializzato la nomina. Il club brianzolo “comunica che dal 1/7/24 Alessandro Nesta sarà il nuovo allenatore della prima squadra biancorossa, con un contratto annuale più rinnovo automatico per un’altra stagione al raggiungimento di determinate condizioni. Nato a Roma il 19 marzo 1976, cresce nelle giovanili della Lazio di cui diventa capitano e bandiera, vincendo 1 Scudetto oltre a 2 Coppe Italia, 2 Supercoppe italiane, 1 Coppa delle Coppe e 1 Supercoppa europea. Il 31 agosto 2002 si compie il suo storico passaggio al Milan di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani, dove in dieci anni si conferma come uno dei difensori più forti del mondo e vince dieci titoli“.

“Un ciclo incredibile di trionfi – si legge – con 2 Champions League, 2 Supercoppe europee, 1 Mondiale per club, 2 Scudetti, 2 Supercoppe italiane e 1 Coppa Italia. Nel suo ricco palmares da calciatore c’è anche il Mondiale 2006 vinto con l’Italia, con cui vanta 78 presenze. La sua carriera di allenatore comincia nell’estate 2015 al Miami FC. Dopo due anni negli Stati Uniti, torna in Italia nel maggio 2018 per allenare il Perugia in Serie B. Nell’estate 2019 inizia con il Frosinone, che porta fino alla finale playoff di Serie B”.

“La sua crescita costante – conclude la nota – lo porta sulla panchina della Reggiana, dove nella stagione appena conclusa guida i neopromossi emiliani a un ottimo undicesimo posto in Serie B. Al Monza ritrova Adriano Galliani dopo i dieci anni meravigliosi al Milan, per la sua prima esperienza da allenatore in Serie A. Benvenuto Alessandro“.

