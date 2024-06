Lo comunica la società bianconera con una nota, a pochi giorni dalla notifica al tecnico del licenziamento per giusta causa

Dopo avergli notificato il provvedimento di licenziamento per giusta causa, la Juventus si è alla fine accordata con Massimiliano Allegri per una risoluzione consensuale del contratto che legava i bianconeri al loro ormai ex allenatore. “Juventus Football Club e Massimiliano Allegri comunicano di aver di comune intesa concordato la risoluzione del contratto di prestazione sportiva al termine dell’attuale stagione sportiva”, comunica una nota del club. “La società, nel ringraziare Massimiliano Allegri per i risultati sportivi conseguiti nel corso degli anni alla guida della squadra, desidera augurargli il meglio per il suo futuro professionale”, conclude la nota.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata