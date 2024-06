Il club bianconero ha notificato il provvedimento arrivato dopo l'esonero dello scorso 17 maggio

La Juventus ha notificato a Massimiliano Allegri il licenziamento per giusta causa. Lo apprende LaPresse. Il provvedimento fa seguito all’esonero dello scorso 17 maggio, in seguito ai comportamenti tenuti dal tecnico durante e dopo la finale di Coppa Italia, ritenuti “non compatibili con i valori della Juventus e con il comportamento che deve tenere chi la rappresenta”, aveva scritto il club bianconero in una nota. L’allenatore toscano, espulso durante la partita, si era reso protagonista di un litigio con il direttore di Tuttosport Guido Vaciago e di un gesto polemico nei confronti del football officer Cristiano Giuntoli, causando anche nel concitato post-gara il danneggiamento di alcune luci di un set allestito dagli operatori di LaPresse. In queste ore Allegri si trova a Londra per seguire la finale di Champions League tra Borussia Dortmund e Real Madrid in programma questa sera a Wembley.

