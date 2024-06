L'italiano arriva a Stamford Bridge poche settimane dopo aver riportato il Leicester in Premier League

Enzo Maresca, ex assistente di Pep Guardiola al Manchester City, è il nuovo allenatore del Chelsea. L’ex centrocampista approda a Londra poche settimane dopo aver riportato il Leicester in Premier League. Il 44enne italiano ha firmato un contratto quinquennale e arriva in sostituzione di Mauricio Pochettino. Maresca è il quarto allenatore da quando il club è passato sotto l’attuale proprietà americana a metà del 2022. “Siamo lieti di dare il benvenuto a Enzo al Chelsea. Ha dimostrato di essere un eccellente allenatore in grado di fornire risultati impressionanti con uno stile entusiasmante e identificabile”, hanno affermato i direttori sportivi del Chelsea Laurence Stewart e Paul Winstanley.

