I ciociari lasciano il massimo campionato insieme a Sassuolo e Salernitana

E’ il Frosinone l’ultima squadra a retrocedere nella Serie A 2023-2024. Fatale alla squadra di Eusebio Di Francesco la sconfitta nello scontro diretto in casa contro l’Udinese, con gol decisivo di Davis per i friulani. Si salva così l’Empoli che riesce nel recupero con Niang a superare la Roma, vincendo 2-1 la gara che le permette di mantenere la categoria. In attesa dell’ultima neopromossa dalla B, che verrà fuori tra Venezia e Cremonese, si completa così il quadro della prossima Serie A.

Nelle altre due partite di ieri sera, di fatto inutili ai sensi della classifica, pareggio per 2-2 tra Verona e Inter (Noslin, Suslov e doppietta di Arnautovic) e pareggio 1-1 con reti di Zaccagni e Viti tra Lazio e Sassuolo, già retrocesso.

