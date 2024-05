L'ex allenatore attualmente ricopriva il ruolo di Direttore Generale delle Squadre Nazionali

Calcio argentino in lutto. Si è spento, all’età di 85 anni Cesar Luis Menotti, ct della vittoria della Coppa del Mondo del 1978. La Federcalcio argentina sul proprio sito web ha espresso cordoglio: “L’Afa – si legge in una nota -, attraverso il suo Presidente Claudio Tapia, esprime profondo cordoglio per la scomparsa di César Luis Menotti, ex allenatore della Nazionale argentina che attualmente ricopriva il ruolo di Direttore Generale delle Squadre Nazionali, e invia il suo più caloroso abbraccio alla famiglia e ai suoi cari”. Per Menotti anche un’esperienza in Italia. Nel 1997, infatti, ha allenato la Sampdoria.

With deep pain, we say goodbye to César Luis Menotti, current Director of National Teams and World Champion as coach of Argentina in 1978.

Thanks for your legacy, Flaco. pic.twitter.com/sFinqzM1F0

— Selección Argentina in English (@AFASeleccionEN) May 5, 2024