Il centrocampista del Newcastle ha tempo fino al 5 aprile per rispondere delle accuse

Sandro Tonali è di nuovo nei guai. La Federcalcio inglese ha deferito il centrocampista del Newcastle, che sta già scontando una squalifica di 10 mesi per aver effettuato scommesse su partite di calcio su piattaforme illecite in seguito a un’inchiesta condotta dalla procura di Torino, di aver effettuato 50 altre puntate tra il 12 agosto 2023 e il 12 ottobre 2023. L’ex calciatore di Brescia e Milan ha tempo fino al 5 aprile per rispondere delle accuse. Tonali “continua a rispettare le indagini pertinenti e mantiene il pieno sostegno del club”, ha fatto sapere il Newcastle in una nota.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata