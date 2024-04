Decidono i gol di El Azzouzi, Zirkzee e Saelemakers

Colpo Champions del Bologna. La squadra di Thiago Motta ha infatti battuto la Roma 3-1 nel primo match del lunedì della 33esima giornata di Serie A, giocato allo stadio Olimpico della Capitale. Nel primo tempo Bologna avanti grazie a una splendida rovesciata di El Azzouzi al 14′ e a un gol di Zirkzee al 45′. Per i rossoblù anche una traversa colpita da Saelemaekers su punizione. Per la Roma, invece, due occasioni sprecate da El Shaarawy e Paredes e tanto nervosismo con ben 4 giallorossi ammoniti. Nel secondo tempo Azmoun mette a segno la rete del momentaneo 1-2 ma Saelemaekers, al 65′, chiude ogni discorso. Grazie a questo successo il Bologna sale a 62 punti e blinda il quarto posto in classifica. La Roma resta a 55 punti, +1 dall’Atalanta per il quinto e ultimo posto in Champions. I giallorossi giocheranno giovedì 25 aprile gli ultimi 19 minuti del match contro l’Udinese, interrotto sull’1-1 per il malore di N’dicka, mentre la Dea dovrà recuperare un match contro la Fiorentina, ma non è ancora stata decisa la data.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata