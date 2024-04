Gendrey, Dorgu e Piccoli lanciano la squadra di Gotti

Va al Lecce la sfida salvezza sul campo del Sassuolo delle 12:30 valida per la 33esima giornata di serie A. I salentini si sono imposti per 3-0 indirizzando il match già nei primi 15′ di gioco con le reti di Gendrey e Dorgu. A completare il trionfo della squadra di Gotti, il gol nella ripresa di Piccoli. Con questo successo il Lecce sale a 35 punti in classifica, a un passo dalla salvezza, mentre gli emiliani restano al penultimo posto a quota 26.

