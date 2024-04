I gol di Pulisic, Giroud e Leao. Salentini in 10 per tutta la ripresa per il rosso a Krstovic

Il Milan ha battuto il Lecce 3-0 nel match delle ore 15 del sabato della 31esima giornata del campionato di Serie A. Partita mai in discussione e rossoneri in vantaggio con Pulisic al 6′. Il raddoppio è stato siglato da Giroud al 20′. Terza rete di Leao al 57′. Lecce in 10 per tutta la ripresa a causa dell’espulsione diretta al 44′ di Krstovic per un’entrata in gioco pericoloso su Chukwueze. Grazie a questo successo il Milan si porta a quota 68 in classifica, a -11 dall’Inter. Il Lecce resta a 29.

