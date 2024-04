Così l'ex campione intervenuto alla presentazione alla stampa per il rilancio di Antera

“Il successo dell’Inter passa sicuramente dal gioco che hanno sempre fatto in ogni partita e poi da Lautaro, ha fatto spesso la differenza e dato una spinta ulteriore”. Lo ha detto a LaPresse Roberto Baggio, intervenuto alla presentazione alla stampa per il rilancio di Antera, lo storico brand made in Italy di cerchioni per auto, di cui il Divin Codino è brand ambassador.

