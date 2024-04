I viola fanno la partita ma non riescono a trovare la stoccata vincente

La Fiorentina pareggia per 0-0 in casa del Viktoria Plzen nell’andata dei quarti di finale di Conference League. Un risultato che mette i viola in posizione di vantaggio in vista della gara di ritorno al Franchi. Primo tempo tatticamente bloccato senza grandi occasioni da rete. I viola dominano nel possesso palla ma non trovano spazi per rendersi pericolosi nella blindata difesa di casa. Cechi pericolosi in avvio con un contropiede di Vydra che spreca calciando di destro a lato da ottima posizione. Nella ripresa, lo spartito non cambia con la squadra di Italiano a fare ancora la partita ma incapace di trovare la stoccata vincente. Viola pericolosi una volta sola con un filtrante di Gonzalez per Beltran che incrocia di destro da posizione angolata, ma trova il portiere Jedlicka che blocca in due tempi. Risultato tutto sommato positivo per la Fiorentina, che al ritorno però avrà bisogno della spinta del Franchi per abbattere la muraglia difensiva della formazione ceca.

