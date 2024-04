Alle 21 la prima semifinale, domani Fiorentina-Atalanta

Stasera alle ore 21:00 scendono in campo Juventus e Lazio per la prima semifinale di Coppa Italia. L’andata si gioca a Torino mentre il ritorno è previsto per il 23 aprile a Roma. Domani, invece, a Firenze ci sarà il match tra Fiorentina e Atalanta per la seconda semifinale.

Per i Bianconeri in porta Perin mentre in attacco Allegri si affiderà probabilmente alla coppia Chiesa-Vlahovic. Per i Biancocelesti, invece, Immobile prima punta davanti a Luis Alberto e Felipe Anderson.

