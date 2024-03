Bianconeri sempre più in crisi, fermi a quota 59 punti

La Lazio batte la Juventus in pieno recupero nella gara valida per la 30/a giornata di Serie A. Decisivo il gol di Marusic al 93′ su cross di Guendouzi, con la complicità di Sekulov. I bianconeri restano così fermi a quota 59 punti, mentre i biancocelesti – con Igor Tudor all’esordio in panchina – avanzano a quota 46 punti e salgono al settimo posto in classifica, scavalcando il Napoli fermo a 45.

