Solidarietà di tutto lo stadio al giocatore brasiliano

Napoli in ginocchio contro il razzismo per solidarietà nei confronti di Juan Jesus dopo il caso Acerbi. E’ accaduto prima del fischio d’inizio del match di campionato con l’Atalanta, durante l’inno della Lega Serie A che precede ogni partita. Tutti gli azzurri si sono inginocchiati in mezzo al campo, compiendo un gesto simbolico già visto per supportare il movimento del Black Lives Matter.

