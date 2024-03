L'ad corporate dell'Inter: "Ci sono interessi sportivi ma anche economici"

“È come scalare l’Everest, non riusciamo a vedere la vetta nonostante l’impegno del proponente di sposare l’interesse pubblico e di mettere a disposizione della comunità, nel caso di San Siro era la rifunzionalizzazione dell’intero quadrante, ma purtroppo in questo Paese la realtà diverge”. Lo ha detto l’ad corporate dell’Inter Alessandro Antonello intervenuto alla tavola rotonda ‘Impianti ed infrastrutture sportive: attori e processi’ organizzato da Advant Nctm a Milano. “È chiaro che ci sono interessi sportivi, ma c’è anche un interesse economico perché avere un impianto moderno vuol dire essere competitivi con gli altri club a livello internazionale. Ma c’è anche un interesse sociale di essere attori positivi per la cittadinanza”, ha aggiunto.

