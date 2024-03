Secondo successo per gli azzurri nella tournée americana

L’Italia ha battuto per 2-0 l’Ecuador nella seconda amichevole in terra statunitense degli azzurri. Alla Red Bull Arena di Harrison, nel New Jersey, gli azzurri si sono imposti grazie a Lorenzo Pellegrini, in gol dopo 3′ con un bel tiro al volo, e Nicolò Barella a segno con un tocco sotto al 94′.

