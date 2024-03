L'ex difensore nerazzurro a margine della presentazione della 'Junior Tim Cup' a Milano

“Il percorso che abbiamo fatto lo scorso anno è stato bellissimo: arrivare in finale di Champions e giocarsela con il City, arrivare in finale di Coppa Italia e vincerla. È chiaro che quest’anno è andata male, ma non dimentichiamo che in Champions capita di affrontare squadre molto forti. L’Atletico Madrid è una di queste, non è stata una serata fortunata”. Così l’ex difensore dell’Inter, Fabio Galante, commenta l’eliminazione dei nerazzurri dalla Champions League a margine della presentazione della “Junior Tim Cup” organizzata da Lega Serie A, Tim e Centro Sportivo Italiano a Milano. “Credo che l’Inter in campionato abbia dimostrato di essere una squadra forte e siamo vicini a vincere lo scudetto. È un’annata che premia la società, i dirigenti, i calciatori e i tifosi. Vincere lo scudetto contro il Milan sarebbe una cosa in più, ma l’importante è vincerlo, poi se arriva col derby è ancora più bello. Ma da ex calciatore dico che l’importante è vincerlo”, ha detto poi Galante parlando della cavalcata del team di Simone Inzaghi in campionato, dove l’Inter ha 14 punti di vantaggio in testa alla classifica sul Milan secondo e potrebbe raggiungere lo scudetto matematico nella sfida tra le due squadre in programma il 22 aprile.

