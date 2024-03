Messaggi di affetto da parte di Inter, Milan, Juventus e di tutte le squadre della serie A

Sono tantissimi i messaggi di cordoglio dal mondo del calcio e non solo per la morte di Joe Barone, il dg della Fiorentina morto oggi all’età di 57 anni all’ospedale San Raffaele di Milano, dove era ricoverato da domenica, dopo aver accusato un malore. Dall’Inter a Milan e Juventus, dal presidente della Fifa Infantino alla Lega Calcio, tutti hanno voluto ricordare il dirigente viola. Anche il sindaco di Firenze, Dario Nardella, e il governatore toscano Eugenio Giani hanno espresso il loro dolore per la scomparsa del dirigente italo-americano.

“Con Joe Barone se ne va una persona leale e piena di voglia di innovare”, ha scritto sul suo account X il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis sottolineando come la scomparsa di Joe Barone sia “un grande vuoto per la moglie Camilla, per i figli Pietro, Salvatore, Giuseppe e Gabriella, per la Fiorentina, il suo Presidente Commisso e per tutti quelli che lo hanno conosciuto per le sue capacità umane e professionali. Aurelio De Laurentiis e tutto il Calcio Napoli partecipano al dolore immenso che questa tragedia ha causato”.

“L’AS Roma si unisce al cordoglio per la tragica scomparsa di Joe Barone. I nostri pensieri sono rivolti ai suoi familiari e a tutta la Fiorentina”, si legge invece sull’account X dei giallorossi. “Il Milan esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Joe Barone. Le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia e alla Fiorentina”, fa sapere invece con una nota il club rossonero. Vicinanza alla Fiorentina è stata espressa anche dalla Juventus.

“FC Internazionale Milano esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Joe Barone e si stringe attorno alla famiglia e alla Fiorentina”, il messaggio postato sui social dall’Inter.

Anche la Lega Serie A esprime il proprio cordoglio e si stringe alla famiglia, a Rocco Commisso, alla squadra e a tutto il personale della Acf Fiorentina per l’improvvisa scomparsa del Direttore Generale Joe Barone. “Il calcio italiano perde una figura dirigenziale di grandissimo spessore. Joe nei sui anni alla guida della Fiorentina ha saputo esprimere passione, competenza e visione che hanno permesso alla società e alla squadra di raggiungere importanti risultati sia sul campo, sia gestionali, con l’inaugurazione dello straordinario impianto del Viola Park. Joe era un grandissimo lavoratore, che ha portato in Serie A e nel calcio italiano lo spirito imprenditoriale americano e la capacità di pensare in grande. Era generoso e sempre pronto a lottare per il bene del sistema. Ci mancherà davvero molto”, ha dichiarato il presidente di Lega Serie A, Lorenzo Casini.

Infantino: “Hai migliorato calcio che ti perde troppo presto”

“Mi porterò dentro quei meravigliosi sorrisi che mi hai regalato. Eri orgoglioso del Viola Park, un centro sportivo bellissimo. Eri quasi commosso, quando parlavi della Fiorentina. Hai migliorato il mondo del calcio, che ti perde troppo presto. Domani avresti festeggiato il tuo 58esimo compleanno”. Così il presidente della Fifa, Gianni Infantino, in una storia su Instagram ricordando il dg della Fiorentina scomparso oggi. “Buon viaggio caro Joe, e un abbracciio forte a tutte le persone che ti hanno voluto bene”, aggiunge Infantino.

Gravina: “Perdo un amico, Viola Park suo lascito più bello”

“Perdo un amico“, ha detto il presidente della Figc, Gabriele Gravina. “Il calcio italiano perde un dirigente competente e appassionato, un uomo schietto e onesto che si è fatto apprezzare anche e soprattutto per i suoi valori morali. Il suo lascito più bello è la realizzazione dello splendido ‘Viola Park’, che ha seguito in prima persona nei minimi dettagli, un centro sportivo all’avanguardia che rappresenta un vanto per la Fiorentina e per tutto il nostro calcio dove, qualche settimana fa, si è disputata per la prima volta la partita di una nazionale. Non scorderò mai la sua sincera commozione quando gli abbiamo consegnato una maglia dell’Italia, il Paese che amava profondamente”.

