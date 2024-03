Il tecnico era stato ingaggiato l'11 febbraio scorso

Salta un’altra panchina in casa Salernitana. Fatale per Fabio Liverani l’ennesima sconfitta, questa volta in casa contro il Lecce. Il tecnico, che era stato ingaggiato l’11 febbraio scorso, è stato sollevato dall’incarico dalla società granata, si attende solo l’annuncio ufficiale. Secondo quanto apprende LaPresse, per traghettare i campani fino al termine della sciagurata stagione che li vede all’ultimo posto in classifica, Danilo Iervolino avrebbe chiesto a Filippo Inzaghi un suo possibile ritorno dopo che era stato esonerato proprio per far posto a Liverani. Al momento, le parti sono distanti in quanto l’ex tecnico chiede un contratto di due anni.

