Fatale la sconfitta casalinga in campionato contro l'Empoli nello scontro diretto per la salvezza

Adesso è ufficiale: Filippo Inzaghi non è più l’allenatore della Salernitana. Fatale la sconfitta casalinga di venerdì sera in campionato contro l’Empoli (3-1) nello scontro diretto per la salvezza. Il club campano “comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra Filippo Inzaghi – si legge in una nota – Nel ringraziarlo per la dedizione al lavoro dimostrata, la società augura al tecnico le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera“. La Salernitana si trova all’ultimo posto in classifica, a meno sei dalla salvezza, con 13 punti raccolti in 24 partite disputate. Inzaghi era subentrato nel mese di ottobre a Paulo Sousa.

