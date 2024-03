Il mtach era in programma per domenica 17 marzo alle ore 18:00

E’ stata rinviata la partita tra Atalanta e Fiorentina, in programma per domenica 17 marzo alle ore 18:00. Il match sarebbe stato spostato per malore accusato dal direttore generale viola Joe Barone. Secondo quanto apprende LaPresse il dirigente è stato portato all’Ospedale San Raffaele di Milano dove è ricoverato in gravi condizioni.

“Si comunica che è disposto il rinvio adata da destinarsi della gara Atalanta-Fiorentina, programmata per oggi, 17 marzo 2024 con inizio alle ore 18.00, e valida per la 29ª giornata del Campionato di Serie A TIM”. Lo rende noto la Lega Serie A.

