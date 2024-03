I giallorossi restano agganciati al treno che porta alla Champions

La Roma batte il Sassuolo 1-0, risponde al Bologna vittorioso venerdì a Empoli, e resta agganciata al treno che porta in Champions. La squadra di De Rossi si prende i 3 punti grazie a un gol di capitan Pellegrini in avvio di secondo tempo. Non è stato facile, però, superare un Sassuolo che pur creando poco è rimasto in partita fino alla fine e ha avuto l’occasione del pareggio con un autopalo di Llorente.

Torna Lukaku ma assente Dybala

Roma caricata dalla solita atmosfera dell’Olimpico. Daniele De Rossi, senza Dybala, ritrova Romelu Lukaku titolare e Tammy Abraham in panchina. Dall’altro lato l’allenatore del Sassuolo, Davide Ballardini, si affida al trio Defrel, Laurienté, Pinamonti. La prima palla gol è giallorossa al 5′. Spinazzola crossa dalla sinistra, Lukaku stacca di testa, ma la palla esce sul fondo. È un unicum in una prima parte di match con poche occasioni. Al 37′ De Rossi è costretto al primo cambio. Fuori Spinazzola per un problema fisico e dentro Angelino. La Roma tiene palla, il Sassuolo si difende pronto a provarci in ripartenza. A fine primo tempo è ancora Lukaku a rendersi pericoloso di testa, stavolta su cross di Pellegrini, ma anche in questo caso la palla esce sul fondo.

Il gol decisivo di Pellegrini

Al 50′ Roma in vantaggio con Pellegrini: il numero 7 giallorosso parte dalla sinistra, converge e scarica un destro a giro su cui Consigli non può nulla. È 1-0. La risposta del Sassuolo arriva al 67′ con Racic dal limite, Svilar c’è e respinge. Al 73′ Lukaku se ne va di potenza, ma spreca la palla del 2-0. Due minuti dopo il neoentrato Baldanzi è bravo a crearsi un’occasione, ma Consigli dice no. All’80’ Sassuolo a un soffio dal pareggio. Bajrami fugge sulla destra e crossa, Llorente interviene e rischia l’autogol. La fortuna è però amica dei giallorossi e la palla finisce sul palo. Il finale è col fiato sospeso, ma alla fine De Rossi esulta. Ancora.

