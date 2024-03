Decisivo un gol di Fabbian in pieno recupero

Il Bologna si è imposto sul campo dell’Empoli per 1-0 nel primo anticipo della 29esima giornata di serie A. La rete decisiva è arrivata in pieno recupero, al 94′, ad opera del giovane Fabbian. Con questo successo i rossoblu consolidano il quarto posto in classifica a 54 punti. Toscani invece fermi a 25 punti, uno in più della zona retrocessione.

